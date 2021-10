Kriminalität : Panzerknacker jagen nächsten Geldautomaten in die Luft

Trier Die Serie von Sprengstoffattacken auf Bankomaten in der Region reisst nicht ab. Der jetzt betroffene Trierer Supermarkt bekam schon einmal kriminellen Besuch.

Schon wieder haben Kriminelle in der Region einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Am frühen Montagmorgen zündeten Unbekannte im Vorraum eines Supermarkts in Trier-West einen Sprengsatz. Das Besondere an dem Fall: Die letzte Attacke an der gleichen Stelle liegt noch gar nicht lange zurück. Beim ersten Anschlag auf den Geldautomaten im Mai 2019 wären die Gangster um ein Haar bei ihrer Flucht erwischt worden. Ein Streifenwagen war zufällig in der Gegend, als der Sprengsatz detonierte. Die Panzerknacker rasten damals über die Bitburger davon. Der Fluchtwagen wurde später noch einmal auf der Autobahn Richtung Luxemburg gesehen.