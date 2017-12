Von wegen Stille Nacht: Am Wochenende wird überall richtig gefeiert!

Für die einen sind es besinnliche und ruhige Tage, für alle anderen kommen die besten Partys und Konzerte des Jahres. Ihr wisst noch nicht, was ihr am Wochenende machen sollt? Wir schon... red

Wer sich am Wochenende vor Weihnachten alleine zuhause langweilt, ist definitiv selbst schuld: Selten gab es so viele hochkarätige Partys und Konzerte geballt an einem Wochenende.

Traditionell der ideale Treffpunkt für alle, die an Weihnachten nach Hause kommen. Und bevor ihr bei Eltern und Großeltern die Updates fürs Handy und das heimische WLAN macht, könnt ihr nochmal alte Freunde treffen und richtig abfeiern.

Hier eine kurze und definitiv nicht vollständige Übersicht:

Am Freitag bieten die Clubs in Trier ihr Partyprogramm an: Club Toni, Metropolis und alles in Reichweite des Weihnachtsmarktes (letzter Tag!) ist geöffnet und lädt zum Feiern ein. Erst Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Zwischenstopp in der Kneipe und dann ab in den Club.

Samstag kommt’s dann dicke. Der Klassiker im Trierer Land: Das Weihnachtskonzert von Guildo Horn in der Europahalle. Weihnachten ist erst, wenn der Meister gesungen, getanzt, geschwitzt und sich das Hemd ausgezogen hat. Außerdem hat er ein neues Weihnachtsalbum herausgebracht. Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr. Ist zwar ausverkauft, aber vielleicht lässt sich ja irgendwo noch eine Karte auftreiben...

Trick 17 feiert Homecoming for Christmas im Club Toni, das Metropolis lädt zum Good Life ein und im Irish Pub werdet bei der Saturday Night Seduction verführt.

Oder eher weihnachtlich-besinnlich: In der Arena gibt es das Tourfinale von „Christmas Moments“, eine große Show mit dem vollen musikalischen Weihnachtsprogramm. Arena Trier, 20 Uhr.

Erstmals wird am 23. Dezember in der Morbacher Baldenauhalle das Event „Die Party“ veranstaltet. Die Veranstalter haben im Foyer der Baldenauhalle und im Saal Morbach Musik der 1980er und 1990er Jahre sowie Kölsche Lieder und Schlagerboom eingeplant. Zudem werden die Partyräume in der Baldenauhalle weihnachtlich geschmückt und mit einer langen Biertheke sowie einer „Weihnachtswunderbar“ ausgestattet, an der auch Cocktails serviert werden. Für Verpflegung sorgen die „Rolling Cooks“, ein Cateringunternehmen, das Burger sowie Pommes frites und Wedges anbietet. Los geht es am Samstag vor Heiligabend in der Morbacher Baldenauhalle um 20 Uhr.

Die Kultparty schlechthin ist erwachsen geworden. Kröv feiert am Samstag zum 24. Mal die Jesus Christ Birthday Party (JCB-Party). Bei der 24. Auflage ist die Organisation der Weihnachtsparty, zu der alljährlich mehr als 2000 Besucher erwartet werden. Das Parkplatz-Angebot im engen Moseltal ist begrenzt. Der seit vielen Jahren angebotene kostenlose Busshuttle-Service sorgt aber für spürbare Entspannung - nicht nur an der Parkplatzfront, sondern auch bei den Alkoholkontrollen der Polizei.

In Wittlich legendär ist am Tag vor Heiligabend die Coming Home for Christmas Party im Café am Markt mitten in der Säubrenner-Stadt. Los geht es am Samstag, 23. Dezember, um 20 Uhr. Erklärtes Ziel der Party ist es seit Jahren, mit denen zu feiern, die nur an Weihnachten in die Region zurückkommen. Die Musik macht DJ X One.

Große Party in Prüm am ersten Weihnachtstag: Am Montag treffen sich wieder alle, wie seit mehr als 20 Jahren, in der Markthalle – zur Projektfete. Auch diesmal auf der Bühne: drei Bands – Kotau, die Acapulco Firebirds und, aus Berlin, Prada Meinhoff, mit dem Prümer Jungen René Riewer. Beginn ist um 21 Uhr. Karten erhält man bei Organisatorin Julia Peter im Restaurant Kölner Hof.

Auch am ersten Weihnachtstag macht die Bitburger Jugendfeuerwehr ihre große Party - genau richtig, um sich die Festtagskalorien abzutanzen. Die Weihnachtsdisco mit DJ FIS und DJ Backo steigt in der Bitburger Stadthalle, Einlass ab 18 Jahren, los geht’s um 20.30 Uhr.

Egal, ob ihr das Wochende besinnlich ruhig oder wild abfeiernd verbringen wollt - für jeden Geschmack ist was dabei.