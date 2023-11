Pendeln ins Nachbarland Woher die deutschen Grenzgänger aus der Region nach Luxemburg kommen

Wer hätte es gewusst? Die meisten Pendler nach Luxemburg kommen aus der Stadt Trier. Insgesamt 8940 Menschen wohnen demnach im Oberzentrum an der Mosel und fahren zur täglichen Arbeit ins Großherzogtum. Erstmals hat das Statistische Landesamt in Bad Ems bei der Erfassung der Pendlerströme in der entsprechenden Rechnung auch die Grenzgängerinnen und Grenzgänger nach Luxemburg erfasst: 38.740 Menschen sind es in summa, die aus dem Bundesland in Luxemburg arbeiten und im Pendleratlas erfasst werden.