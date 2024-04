Punkte für Grundstücksinteressenten Luxemburger treiben Grundstückspreise nach oben: So versuchen Gemeinden das zu verhindern

Bis zu 20 Punkte gibt es für ein Ehrenamt in der Gemeinde, wenn man etwa bei der Feuerwehr aktiv ist oder in einem Verein. Auch wenn man in dem Ort arbeitet, bekommt man Punkte. Am meisten gibt es, wenn man bereits in der Gemeinde lebt, dort seinen Erstwohnsitz hat oder aufgewachsen ist. Dann kann man pro Jahr fünf Punkte bekommen – maximal 70.