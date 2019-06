Mobilfunk : Pfalz statt Eifel: Neues Handy-Netz wird nicht in der Region getestet

Trier Das Land spricht sich für Kaiserslautern als Modellregion für den Mobilfunkstandard 5 G aus. Bitburg-Prüm hatte sich Hoffnung gemacht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Schnieder ist sauer.

Bis 2021 sollen 99 Prozent aller Haushalte im Land mit schnellem mobilen Internet versorgt sein. Das teilte kürzlich Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) auf eine Anfrage der AfD mit. Ein ehrgeiziges Ziel. Denn derzeit liege die Mobilfunkabdeckung für die mobile Übertragung von Daten bei 95,7 Prozent der Haushalte, und nur in 85,3 Prozent des Landes, so Wissing, sei schnelles mobiles Internet überhaupt verfügbar. Als solche unterversorgte Regionen gelten sogar Teile der Stadt Trier und die Kreise Trier-Saarburg und Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort gibt es Orte wie etwa Bauler oder Übereisenbach, in denen es gar laut Breitbandatlas des Bundeswirtschaftsministeriums keinen oder nur sehr schlechten Handy-Empfang gibt. Ein gutes Mobilfunknetz ist aber Voraussetzung für den neuen Mobilfunkstandard 5 G, mit dem große Datenmengen mobil, schnell übertragen werden können. „Der Ausbau von 5 G setzt zunächst technisch voraus, dass 4 G vorhanden ist“, hatte kürzlich Karl-Heinz Frieden, Hauptgeschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebundes, gesagt. Es reiche nicht aus, dass 97 Prozent der Haushalte Zugang zu schnellem Mobilfunk hätten, das würde bedeuten, so Frieden, dass bis zu zwölf Prozent der Fläche nicht angeschlossen würden.