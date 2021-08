Festival : Große Wiese statt Wald für die Musikfans

Besucher des Pferdefests tanzen vor der Bühne, viele davon verkleidet. Foto: Christoph Strouvelle

Piesport Nach einem Jahr Corona-Pause hat es geklappt mit dem Festival „Pferdefest“. Mehr als 1000 Besucher feiern drei Tage über der Mosel.

Einhörner, Uniform­träger, bunte Prinzessinnen: Nach einem Jahr Pause haben sich Musik­fans, Feierbiester und Freunde der verrückten Verkleidung beim Pferdefest getroffen. Erneut ist das Feier­gelände oberhalb von Piesport. Doch der Verein für Kunst, Kultur und Inklusion wechselte wieder den Standort. Statt der Lichtungen im Wald, die für eine natürliche Aufteilung von Bühne, Spielen und Verzehr gesorgt hatten, hat der Veranstalter dieses Jahr eine große Wiese zum Festivalgelände erkoren. Der Grund: die erforderliche Großzügigkeit aufgrund der Corona-Pandemie. Schon am Freitag tanzen Hunderte vor der großen Bühne zu Techno-Rhythmen, die der 75 Jahre alte Komet Bernhard auflegt, gefolgt von Francos Pain sowie Guildo Horn und den orthopädischen Strümpfen, dem ersten Höhepunkt des Pferdefests 2021. Und wie gewohnt gehen die Besucher mit, klatschen, wenn „der Meister“ es vorgibt und schwenken die Arme. „Endlich kann man wieder feiern“, ruft Guildo Horn und setzt an zu „Wunder gibt es immer wieder“. Das passt irgendwie auch zur Gefühlswelt der Besucher, von denen einige ihr Zelt neben dem Gelände aufgebaut haben.

„Festival trotz Corona ist schon klasse“, sagt Felix Kaden aus Köln, der mit einer kleinen Gruppe an der Mosel unterwegs ist und per Zufall vom Pferdefest gehört hat. „Wir dachten, das wäre Schicki-Micki, aber wir sind positiv überrascht“, berichtet er. „Das Pferde­fest ist ein Geheimtipp.“

„Es ist ein grandioses Festival, das uns etwas von unserer Freiheit zurückgibt“, sagt Phillip Berg aus Trier. „Endlich mal wieder feiern und auch neue Leute kennenlernen“, freut er sich. „Es ist unfassbar schön, dass das Pferdefest stattfindet“, stellt Fabienne Knecht aus Andel fest. „Darauf haben wir lange gewartet.“ Diese Stimmen von Besuchern spiegeln sich überall wider. Überall gute Laune, egal ob die Zuschauer sich bei den Umbaupausen zum Essen von einem der vielen Foodtrucks zurückziehen oder sich die Zeit bei den Spielen vertreiben, die ein wesentliches Merkmal des Pferdefests sind. Und auch der Regen am Samstag konnte die Stimmung der „Pferde“ nicht trüben, wie die Veranstalter sich selbst und ihre Besucher gerne nennen. Diese waren gebeten worden, sich wegen eines aufziehenden Gewitters in ihre Autos zurückzuziehen – was sie auch gemacht hätten, sagt Michael Bastgen, Vorsitzender des Vereins. Doch sei das Gewitter vorbeigezogen. Nach einer Stunde wurde das Programm dann fortgesetzt.

Woher nimmt der Verein als Ausrichter den Mut, zu diesen Zeiten ein solches Festival zu veranstalten? Ende Mai habe das Organisationsteam noch nicht gewusst, was im August geht, erzählt Bastgen. „Im Juni haben wir gesagt, wir sind ein Verein für Kultur – wir machen, was möglich ist.“ Er rechnet mit bis zu 1500 Besuchern. 2000 haben die Behörden genehmigt. Diese seien sehr kooperativ gewesen, sagt der Vorsitzende. Dass auch in diesem Jahr alles wieder anders wurde als bei der vorherigen Auflage des Festivals, nimmt Bastgen gelassen hin. „Wir sind immer in Metamorphose“, sagt er.