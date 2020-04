Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Pfleger berichten: Die besonderen Herausforderungen der Arbeit in der Corona-Klinik

Die beiden Krankenpfleger Markus Vogel (links) und Thomas Lauer arbeiten im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier. Foto: Bernd Wientjes

Trier Die Arbeit in der Trierer Corona-Klinik: Zwei Pfleger berichten über die besonderen Herausforderungen, über die Angst vor Überlastung und das große Engagement der Kollegen. Wie gehen sie mit der Angst um, ihre Familien anzustecken?

Vieles, von dem was sie hier machten, sei Routine, sagt Krankenpfleger Markus Vogel. Doch was ist in Zeiten von Corona in einem Krankenhaus schon Routine? Schon gar nicht auf einer Station, auf der ausschließlich Corona-Patienten behandelt werden. Vogel leitet die Normalstation im von den beiden Trierer Kliniken Mutterhaus und Brüderkrankenhaus betriebenen Gemeinschaftskrankenhaus. Dort werden die schwer an dem Virus Erkrankten aus Trier und Trier-Saarburg behandelt.

Mit Routine meint der 33-Jährige, dass es nichts Ungewöhnliches sei, dass sich Krankenpfleger um hochinfektiöse Patienten kümmern müssen. Dass sich Ärzte und Pfleger vor allem bei mit multiresistenten Keimen infizierten Kranken besonders schützen müssen, sei auch selbstverständlich. So wie sie sich eben auch bei den Corona-Patienten schützen müssen. Allerdings müsse man, anders wie bei anderen Infizierten, sagt der Intensivfachpfleger Thomas Lauer, bei grundsätzlich allen an dem Virus Erkrankten die komplette Schutzausrüstung anlegen: Kittel, Mund- und Kopfschutz, Brille. Das sei zeitaufwändig und anstrengend, in voller Montur 30 Minuten und länger an den Patienten zu arbeiten, meint Vogel. „Das belastet schon sehr.“

Daher unterscheide sich ihre momentane Arbeit doch von ihrer sonstigen. Vielleicht auch, weil beide eben auch die Bilder aus den italienischen Kliniken im Hinterkopf haben. Wo wochenlang Ärzte und Pfleger bis zur Erschöpfung versucht haben, Corona-Patienten zu helfen und oftmals nichts anderes tun konnten, als Menschen unbehandelt sterben zu lassen – weil es nicht mehr genügend Plätze auf der Intensivstation gab, weil es an Beatmungsplätzen fehlte. Er und seine Kollegen hätten Angst vor einer solchen Situation, sagt Lauer.

Ob und wann es zu solchen Situationen auch in Deutschland kommt, das kann derzeit keiner sagen. Noch sei keiner seiner Kollegen panisch, sagt Vogel, der auch von der Ruhe vor dem Sturm spricht. Doch man sei in dem Trierer Corona-Krankenhaus gut vorbereitet: 24 Intensivbetten (einige davon in den ehemaligen Operationssälen des einstigen Evangelischen Krankenhauses) alle mit Beatmungsgeräten und 125 Betten auf der Normalstation, wo die nicht ganz so schwer Erkrankten behandelt werden können.

Falls diese Kapazität nicht ausreichen sollte, falls in den nächsten Tagen doch noch viele Corona-Patienten behandelt werden müssten, dann haben die beiden Klinikträger noch weitere Optionen, um schnell weitere Betten bereitzustellen.

Noch sei aber alles gut zu managen, sagt Torsten Engler. Der Chef der Inneren Medizin in dem Krankenhaus, leitet die Corona-Station. An dem Tag, als wir mit ihm sprechen, werden zehn Patienten auf der Normalstation behandelt, bei sechs von ihnen steht zu dem Zeitpunkt schon fest, dass sie mit Corona infiziert sind, bei den vier anderen liegt zu dem Zeitpunkt das Testergebnis noch nicht vor. Neun Patienten werden auf der Intensivstation behandelt, acht von ihnen müssen beatmetet werden. Die Situation könne sich schnell ändern, sagt Engler. Genau wie die Virologen spricht auch er von einer dynamischen Situation. Von einer Situation, in der sich von heute auf morgen die Lage ändern könne. Und mit einem Mal viele Patienten auf einmal eingeliefert werden. Und vor allem die, die beatmet werden müssen, bedeuten einen hohen personellen Aufwand.

Ein spezielles Medikament für die Behandlung der durch das Corona-Virus verursachte Lungenkrankheit Covid-19 gibt es nicht. Das Virus schädigt die Lunge so sehr, dass sie nicht mehr genügend Sauerstoff aufnehmen kann. Daher müssen die schwer Erkrankten beatmet werden, mit viel Druck wird ihnen Sauerstoff in die Lunge gepumpt. Diesen Patienten müssen auch streng überwacht werden. Denn, so Engler, je nach Schwere der Vorerkrankung könne sich der Zustand der Patienten sehr rasch ändern und lebensbedrohlich werden. Und das auch unabhängig vom Alter.

Viele Covid-Patienten versterben oft innerhalb von wenigen Stunden. Mit dem Tod können die Pfleger Vogel und Lauer umgehen. Auch das gehört zu ihrem Beruf dazu. Und trotzdem sei es etwas anderes, Menschen hier sterben zu sehen, weil es eben oft sehr schnell gehe. Und weil die Behandlungsmöglichkeiten beschränkt sind.

Vogel spricht von einem „beklemmenden Gefühl“, das er bei seiner Arbeit hat. Man könne das nach Feierabend nicht so einfach ablegen. Die Klinikträger bieten allen Mitarbeitern der Corona-Station bei Bedarf psychologische Betreuung an. „Bisher“, sagt Vogel, „hat die aber noch keiner in Anspruch genommen.“

Bevor aus seiner Station die Corona-Station wurde, sind dort auf der Geriatrie des Mutterhauses ältere, kranke Patienten behandelt worden. Nun muss sich der 33-Jährige auch um Jüngere kümmern, die sich infiziert haben. Auch das zeigt, dass sich die Arbeit dort von seiner bisherigen unterscheidet.

Lauer spricht auch von einem „flauen Gefühl“, das er habe. Er meint damit die Angst, sich anzustecken und das Virus womöglich nach Hause zu tragen, seine Familie anzustecken. Noch gebe es ausreichend Schutzausrüstung. „Wir können uns deswegen nicht beklagen“, sagt Vogel. Aber man müsse „ressourcenschonend“ damit umgehen. Also so wenig wie nötig verbrauchen.

Was aber die Arbeit auf der Station ausmache, sei das hohe Engagement der dort eingesetzten Mitarbeiter. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn dort arbeiten Ärzte und Pfleger aus zwei verschiedenen Kliniken. Zwei Kliniken, die bis zur Entscheidung Mitte März, im Zuge der Corona-Pandemie hier ein Gemeinschaftskrankenhaus zu bilden, um die beiden Hauptstandorte möglichst frei von mit dem Virus infizierten Patienten zu halten, nicht an eine Zusammenarbeit gedacht haben. Auch wenn beides Häuser in kirchlicher Trägerschaft sind, unterscheiden sie sich doch in ihren jeweiligen Arbeitskulturen. Und diese müssen nun auf der Corona-Station zusammengeführt werden. Und zwar ohne Anlaufzeit. Innerhalb weniger Tage wurde die neue Station errichtet, wurden die OPs zu Intensivzimmern umgebaut. Das Personal hatte keine Zeit, sich aneinander zu gewöhnen, sich kennenzulernen. Trotzdem muss jeder Handgriff sitzen, muss jeder wissen, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Auch wenn man noch nie mit dem Kollegen zusammengearbeitet hat. Das gilt auch für die dort eingesetzten Ärzte.

Vogel spricht von einer großen Bereitschaft aller, hier zu arbeiten. Immer wieder würden Kollegen anrufen, um zu fragen, ob sie ihre freien Tage opfern sollen, um auszuhelfen. „Wir arbeiten gut zusammen“, sagt auch Lauer. Er arbeitet normalerweise im Brüderkrankenhaus.

Um sicherzustellen, dass auch bei steigender Patientenzahl, ausreichend Personal vorhanden ist, haben beide Kliniken über 100 Pfleger angesprochen, um diese für die Arbeit auf der Intensivstation zu schulen. Sie sollen bei Bedarf den Intensivfachpflegern helfen, sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Auch ehemalige Ärzte der Kliniken wurden angefragt. Viele hätten sich gemeldet, um auf der Corona-Station zu helfen, heißt es aus den Häusern.

Ob sie zum Einsatz kommen, ob ihre Hilfe wirklich benötigt wird, dass kann derzeit niemand sagen. „Was wirklich noch kommen wird, weiß keiner“, sagt Tim Piepho, der die Intensivabteilung im Brüderkrankenhaus leitet. „Aber“, wiederholt er das, was auch die beiden Pfleger sagen, „wir sind gut vorbereitet.“

Blick auf ein Intensivbett in der Trierer Corona-Station. Foto: Bernd Wientjes