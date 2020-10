Mainz Die Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt als erstes Land ein einheitliches Testkonzept für Altenheime vor.

Ein generelles dauerhaftes Besuchsverbot soll es für Angehörige in Rheinland-Pfalz nicht mehr geben. Das ist das Ziel der Gesundheits- und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Sie hat am Donnerstag in Mainz ein Mustertestkonzept und überarbeitete dreistufige Handlungs­empfehlungen für Pflege-Einrichtungen vorgestellt.