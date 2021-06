Altenpfleger : Was Experten an der Pflegereform der Bundesregierung kritisieren

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Trier/Berlin Berlin plant eine bessere Bezahlung für Pfleger und Entlastung für Pflegebedürftige. Dem Chef der Pflegekammer Rheinland-Pfalz geht das nicht weit genug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Mehr Geld für Pflegekräfte in Altenheimen, eine finanzielle Entlastung für Pflegebedürftige in Einrichtungen: Das sind die Eckpunkte eines Gesetzentwurfs für eine Pflegereform.

Demnach sollen künftig alle Altenpfleger, auch die in Einrichtungen privater Träger, nach Tarif bezahlt werden. Vom 1. September 2022 an sollen nur noch Einrichtungen Versorgungsverträge abschließen dürfen, die nach Tarifverträgen oder mindestens in entsprechender Höhe bezahlen. Die Bundesregierung rechnet mit einer Gehaltssteigerung von bis zu 300 Euro für die Pflegekräfte.

Heimbewohner sollen ab Januar 2022 neben den Zahlungen der Pflegekasse einen neuen Zuschlag bekommen, der mit längerer Pflegedauer steigt. Der Eigenanteil für die reine Pflege soll damit im ersten Jahr im Heim um fünf Prozent sinken, im zweiten Jahr um 25 Prozent, im dritten Jahr um 45 Prozent und ab dem vierten Jahr um 70 Prozent. Die Neuregelungen sollen noch im Juni vom Bundestag beschlossen werden und 2022 greifen. Zur Finanzierung soll der Pflegebeitrag für Kinderlose leicht steigen.

Lesen Sie auch Pflege : Pflegereform soll Tarifbezahlung bringen - und Entlastungen

Kritik an dem Gesetzentwurf kommt unter anderem von der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Grundsätzlich begrüße er, dass die Bundesregierung noch eine Pflegereform auf den Weg gebracht habe, sagte Kammerpräsident Markus Mai unserer Redaktion. Aber die geplante Entlastung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen finde in der Praxis kaum statt. Die durchschnittliche Verweildauer der Pflegebedürftigen in den Heimen liege zwischen 12 und 24 Monaten. Die Gesetzesinitiative sieht aber eine deutliche Entlastung erst ab dem zweiten Jahr vor. Bis dahin werde privates Vermögen für Pflege aufgezehrt, kritisiert Mai.

Laut der Krankenkasse Barmer mussten Pflegeheimbewohner im Jahr 2018 in Trier im Schnitt 2096 Euro aus eigener Tasche zahlen, in Trier-Saarburg 1955 Euro, im Eifelkreis 1922, im Vulkaneifelkreis 1705 und in Bernkastel-Wittlich 1841 Euro. Mai fordert, die Pflegekosten zu deckeln und einen konkreten Eigenanteil bei der Pflegeversicherung vorab festzulegen.

Kritik übt der Kammerchef auch an der geplanten besseren Entlohnung der Altenpfleger. 300 Euro mehr im Monat seien nicht ausreichend. Mai wiederholt die Forderung der Kammer nach einem Einstiegsgehalt von mindestens 4000 Euro im Monat. Das Durchschnittsgehalt der rund 12000 Altenpfleger im Land liegt derzeit bei rund 2600 Euro.