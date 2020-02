Verkehr : Begleitetes Fahren mit 16, Moped mit 15

Gute Fahrt: Geht es nach der Landesregierung, dürfen bald 15-Jährige den Mopedführerschein machen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Trier/Mainz Straßen frei für mehr Jugendliche: Welche Pläne das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium schmiedet und was Experten davon halten.

Jugendliche sollen früher den Führerschein machen können als bisher. Statt wie bislang mit 16 sollen Jugendliche in Rheinland-Pfalz schon mit 15 Jahren den Mopedführerschein machen dürfen. Das sei ein Angebot an Jugendliche im ländlichen Raum, begründet Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Vorstoß. Jugendliche wollten mobil sein. Vor allem auf dem Land seien die Menschen stärker als in der Stadt auf individuelle Mobilität angewiesen.

Daher macht sich das Land auch dafür stark, das Alter für das begleitete Fahren im Auto von derzeit 17 auf 16 herunterzusetzen. Begleitetes Fahren erhöhe die Fahrpraxis eines Anfängers, bevor er tatsächlich auf sich alleine gestellt sei, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums unserer Zeitung. „Mit dem begleiteten Fahren ab 16 würde sich diese Zeit verlängern.“ Bereits das begleitete Fahren mit 17 Jahren habe gezeigt, dass die Gruppe der Teilnehmer 19 Prozent weniger Unfälle baut als jene, die den klassischen Führerschein mit 18 Jahren ohne Fahrbegleitung machen.

Voraussetzung für einen entsprechenden Modellversuch in Rheinland-Pfalz ist aber, dass die EU-Kommission die Führerscheinrichtlinie ändert. Diese sieht als Mindestalter für den Erwerb des Autoführerscheins 17 Jahre vor. Im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium rechnet man mit einer solchen Änderung im Laufe des kommenden Jahres.

Der rheinland-pfälzische Fahrlehrerverband begrüßt, dass Jugendliche früher Moped und Auto fahren sollen. Mit dem Mopedführerschein mit 15 erhielten Jugendliche die Möglichkeit, sich früher auf höhere Geschwindigkeiten vorzubereiten, sagt der Landesvorsitzende des Fahrlehrerverbandes, Jürgen Einig. Das sei im Sinn der Verkehrssicherheit. Bislang dürfen 15-Jährige nur den Mofa-Führerschein machen. Mofas dürfen höchstens mit 25 Stundenkilometern fahren, für Mopeds ist 45 erlaubt. Bislang können erst Jugendliche ab 16 Jahren den Mopedführerschein in Rheinland-Pfalz machen. Das Verkehrsministerium in Mainz hofft, dass die neue Verordnung ab Sommer in Kraft tritt. Minister Wissing sagt: „Wenn die Jugend aus den Dörfern weg in die Stadt zieht, verlieren die ländlichen Räume ihre Perspektive. Jedes Angebot an junge Menschen ist eine Chance für die ländlichen Räume.“ Mit dem begleiteten Fahren mit 16 bliebe den jungen Autofahrern dagegen länger Zeit, Erfahrung am Steuer zu sammeln, sagt Jürgen Einig vom Fahrlehrerverband. Bei der derzeitigen Regelung bliebe den Fahranfängern oft nur zwei, drei Monate, in denen sie begleitet fahren können oder sie schaffen es erst nach dem 18. Geburtstag, die Führerscheinausbildung zu beenden.

Der Führerschein mit 17 ist in der Region durchaus beliebt. Im vergangenen Jahr wurden in Trier 351 Erlaubnisse für begleitetes Fahren erteilt, fast so viel wie 2018. Auf dem Land ist die Nachfrage deutlich höher. 1126 Anträge gingen 2019 bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm ein, im Jahr davor 804. In Trier-Saarburg waren es im vergangenen Jahr 844 (1060).

Auch der ADAC befürwortet das begleitete Fahren bereits mit 16. Das könnte, so der Autoclub, dazu beitragen, junge Leute besser auf die Praxis vorzubereiten. Vor allem mangelnde Routine und altersbedingte Verhaltensweisen wie eine gewisse Sorglosigkeit und Leichtsinn seien dafür verantwortlich, dass junge Fahrer öfter in Unfälle verwickelt seien als ältere Verkehrsteilnehmer. Zu Beginn des Alleinfahrens überschätzen viele junge Fahrer ihre Fähigkeiten.