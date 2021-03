Skandale : Wenn der Namensgeber in Ungnade fällt

Wenn der Namensgeber in Ungnade fällt

Benannt nach einem prominenten Trierer Oberhirten: der Bischof-Stein-Platz am Dom. Foto: Roland Morgen

Trier Es gibt deutschlandweit Plätze, die nach prominenten Geistlichen benannt sind. Aber was ist, wenn die plötzlich in der Kritik stehen?

Als vergangene Woche in Köln ein fast 1000 Seiten dickes Gutachten über den jahrzehntelangen Missbrauch im Erzbistum und das Wegschauen der verantwortlichen Kirchenmänner veröffentlicht wurde, reichten die Wellen bis ins etliche Hundert Kilometer entfernte thüringische Hundeshagen. In der 1200-Einwohner-Gemeinde gibt es nämlich einen Platz, der nach dem 2017 verstorbenen langjährigen Kölner Erzbischof Joachim Meisner benannt ist. Es ist der bundesweit einzige Platz, der den Namen des Kardinals trägt, heißt es. Aber womöglich nicht mehr lange.

Denn von den insgesamt 75 sogenannten Pflichtverletzungen durch kirchliche Amtsträger, die in dem Kölner Missbrauchsgutachten aufgelistet sind, werden allein 23 Fälle dem einstigen Erzbischof Meisner zugeschrieben. Fälle, in denen etwa einem Missbrauchsverdacht gegen einen Priester nicht nachgegangen wurde oder sich die Verantwortlichen nicht um die Opfer gekümmert haben.

Doch bislang verliefen alle Anläufe, den Platz umzubenennen, im Sande. Zuletzt lehnte der Trierer Stadtrat einen entsprechenden Antrag der Grünen Ende Januar mehrheitlich ab. Zwar verurteilen alle Ratsmitglieder den sexuellen Missbrauch durch Priester und die Vertuschungsaktionen der vorgesetzten Kleriker. Doch eine Mehrheit war eben auch dafür, dass zunächst einmal die Recherchen der vom Bistum einberufenen unabhängigen Aufarbeitungskommission abgewartet werden sollten. Ähnliches war auch schon häufiger aus dem Generalvikariat zu hören. Bischofssprecherin Judith Rupp hatte in der Vergangenheit mehrfach auf die bevorstehende bistumsweite Aufar­beitung verwiesen und gesagt, dabei werde auch die Frage nach der Rolle von Bischof Bernhard Stein und sein Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs beleuchtet.

Das aber kann dauern. Denn noch ist die Aufarbeitungskommission im Bistum Trier nicht gestartet. Und es kann Jahre dauern, bis sie zu einem Ergebnis kommt. Die Rede ist von einem Zeitraum bis zu sechs Jahren. Die Kommission sei aber in ihren Veröffentlichungen frei, sagt Bischofssprecherin Rupp, sie könne auch Zwischenberichte abgeben.

Direkt nach Vorstellung des Gutachtens hatte Woelki Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und den Kölner Offizial Günter Assenmacher vorläufig von ihren Aufgaben entbunden. Einen Tag später beurlaubte er auch Weihbischof Ansgar Puff. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der früher Personalchef und Generalvikar in Köln war, lässt sein Amt ruhen. Er und Schwaderlapp haben dem Papst inzwischen ihren Rücktritt angeboten.

Trier und das thüringische Hundeshagen sind nur zwei Beispiele für Kommunen, in denen derzeit über die Umbenennung von Plätzen diskutiert wird, die in der Vergangenheit nach prominenten Geistlichen benannt worden sind. Auch in der Domstadt Köln ist eine solche Diskussion als Folge des Gutachtens entbrannt. Es geht um den Kardinal-Höffner-Platz vor dem Kölner Dom. „Der Platz sollte angesichts der neuen Erkenntnisse zu Kardinal Joseph Höffner definitiv umgewidmet werden“, fordert die langjährige Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes.