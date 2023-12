Unmut über die Sparbeschlüsse der Ampel Plötzliches Aus für E-Auto-Förderung: Bleibt Anteil der Stromer in der Region weiter so gering?

In Sachen Elektromobilität ist noch Luft nach oben in der Region. Zum Beispiel im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Von den etwas mehr als 70.000 dort zugelassenen Autos fahren nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes gerade mal 3,6 Prozent mit Strom. In der Vulkaneifel ist der Anteil der E-Autos mit 3,4 Prozent noch geringer. Auch in Bernkastel-Wittlich sind Stromer mit einem Anteil von 3,7 Prozent weiterhin die Ausnahme auf den Straßen. Von den 158.000 zugelassenen Autos in Trier und Trier-Saarburg sind immerhin 4,5 Prozent E-Autos. Rund 21.000 reine „Stromer“ wurden von Januar bis November in Rheinland-Pfalz zugelassen – von insgesamt 98.500 Fahrzeugen.