Ausbildung im Handwerk Mehr Azubis: Das sind die In-Jobs im Handwerk

Ein Plus hat das regionale Handwerk in der Werbung um neue Lehrlinge auf jeden Fall zu bieten: „Die Aufträge sind da, die Betriebe suchen Nachwuchs, die Arbeitsplätze sind sicher“, sagt Matthias Schwalbach, Geschäftsführer der Handwerkskammer Trier. Und in der Tat scheint dies inzwischen auch immer mehr Jugendliche von einer Ausbildung im regionalen Handwerk zu überzeugen.