Der Bundestag debattiert, ob Kassen den Test bezahlen sollen. Verbände im Land warnen davor, Behinderte als „vermeidbar“ anzusehen. Frauenärzte sprechen vom Trend zu Designerbabys.

Bei Schwangeren, bei denen ein Risiko besteht, dass das Kind mit dem sogenannten Downsyndrom auf die Welt kommt, sollen künftig die Krankenkassen die Kosten für einen Bluttest zahlen, mit dem die genetische Fehlfunktion beim Fötus im Mutterleib nachgewiesen werden kann. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, das höchste Entscheidungsgremium im Gesundheitswesen, hat sich dafür ausgesprochen. Bislang müssen Schwangere den bis zu 200 Euro teuren Test selbst bezahlen.

Am Donnerstag soll im Bundestag in einer sogenannten Orientierungsdebatte über den Bluttest als Kassenleistung debattiert werden. Die vom TV befragten regionalen Bundestagsabgeordneten sind gegen die Pläne. „Möchten wir ernsthaft, dass werdende Mütter und ihre Familien zukünftig anhand von Checklisten darüber entscheiden müssen, ob ihr Kind den gesellschaftlichen Erwartungen an Leistungsfähigkeit und Gesundheit entspricht?“, fragt etwa die Trierer Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer. „Jedes Kind hat ein Anrecht auf Leben“, sagt der Trierer CDU-Abgeordnete Andreas Steier.

Auch Behindertenverbände sind dagegen, dass die Bluttests künftig von den Kassen bezahlt werden sollen. „Dadurch wird die Angst vor Behinderung verstärkt“, sagt Paul Haubrich, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter. Es gebe sehr viele Möglichkeiten, Behinderte zu fördern, und keinen Grund, sich gegen ein Kind mit Downsyndrom zu entscheiden, sagt Haubrich, der Geschäftsführer der Behindertenhilfe Club Aktiv in Trier ist. Die Behindertenverbände befürchten, dass durch die Bluttests Menschen mit Beeinträchtigungen als „vermeidbar“ und nicht willkommen angesehen werden.

„Das wäre ein weiterer Schritt Richtung Designerbabys“, sagt Rüdiger Gaase, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte. Er geht davon aus, dass es in Zukunft weitere Bluttests geben wird, mit denen sich auch andere genetische Defekte und Hinweise auf mögliche Behinderungen nachweisen lassen werden. „Wie weit wollen wir gehen?“, fragt Gaase. Die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Downsyndrom zu bekommen, sei sehr gering. Trotzdem würden viele Schwangere bereits jetzt nach den Bluttests verlangen. Nur zehn Prozent der Frauen entschieden sich im Falle eines positiven Tests für das Kind, sagt Gaase.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ist dafür, den Bluttest zur Kassenleistung zu machen, damit finanzschwache Familien nicht weiterhin „ausschließlich auf die von den Krankenkassen finanzierte Fruchtwasseruntersuchung angewiesen sind, die deutlich höhere Risiken birgt“. Wichtig sei, dass die Frauen vor und nach dem Test „gut und umfassend informiert, beraten und begleitet werden.“