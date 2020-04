Kostenpflichtiger Inhalt: Europa : Politiker fordern: Schafft die Grenzkontrollen wieder ab!

Trier/Luxemburg Der Vater des Schengen-Abkommens, der Luxemburger Robert Goebbels, kritisiert: Das Coronavirus wird nicht durch Polizisten gestoppt. Er warnt vor Schikane der Pendler.

Die Kritik an den zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen in der Großregion wächst. Saarländische CDU-Politiker haben sich in einem Brandbrief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt, damit dieser die Kontrollen bei der Einreise aus Frankreich schnellstmöglich wieder aufhebt.

Seehofer hatte am 15. März die Einreisekontrollen etwa an den Grenzen aus Österreich, Frankreich und auch Luxemburg angekündigt. Grund der Kontrollen an den luxemburgisch-deutschen Grenzen ist wohl, dass damit mögliche Einreisen von Franzosen aus der Grenzregion Grand Est, zu der auch Lothringen und Elsass gehören, verhindert werden sollen. Die Region gilt als Risikogebiet, weil es dort überdurchschnittlich viele Corona-Fälle gibt.

Doch offenbar waren die Grenzkontrollen mit Luxemburg nicht abgesprochen. Er verstehe, dass sich verschiedene Regionen abschirmen wollten von Krisengebieten wie dem Elsass, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus. Luxemburg sei damit zu einer „Art Kollateralschaden“ geworden. „Die Grenzen wurden zugemacht. Das hat uns sehr überrascht und auch enttäuscht, dass wir die Tür zugeschlagen bekommen haben und auch keine überzeugende Argumentation dazu gehört haben.“ Mit den Grenzkontrollen gaukelten Politiker den Bürgern vor, „eine weltweite Pandemie könnte gewissermaßen durch Schlagbäume oder Stacheldraht gekontert werden“, meint der luxemburgische Politiker Robert Goebbels. Als Außenstaatssekretär war er 1985 maßgeblich am Zustandekommen des Schengen-Abkommens beteiligt, mit dem faktisch die Grenzkontrollen in einem Großteil der EU abgeschafft wurden. „Das Coronavirus wird durch Forscher und Ärzte besiegt werden, nicht durch Polizeikontrollen oder Zöllner an den Grenzen“, kritisiert Goebbels im Interview mit unserer Zeitung. Deutsche Grenzgänger würden dadurch schikaniert.

Die Grenzschließungen belasteten „unsere Region im Alltag sehr und dürfen nicht länger als unbedingt notwendig andauern“, sagt der Eifeler SPD-Landtagsabgeordnete Nico Steinbach. Gleichzeitig hält er die „aktuelle Situation“ noch für einige Zeit erforderlich, „um die eingeschlagenen Maßnahmen nicht in ihrer Wirkung zu unterlaufen“.

Der Trierer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier ist auch für eine schnelle Abschaffung der Grenzkontrollen. „In Luxemburg sind die Ausgangseinschränkungen in Teilen sogar strenger als in Rheinland-Pfalz. Daher braucht es grundsätzlich keine dauerhaften Grenzkontrollen durch die Bundespolizei, stichprobenartige Kontrollen reichen aus.“