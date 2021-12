Shitstorm : Dieses Foto vom Trierer Weihnachtsmarkt sorgt für Ärger im Netz – Aber wieso?

Trier Eigentlich wollte die Polizei mit einem Foto nur auf eine seit Jahren bestehende internationale Aktion auf dem Trierer Weihnachtsmarkt aufmerksam machen. Doch statt überwiegend Lob erntete die Polizei für das Facebook-Foto einen Shitstorm.

Das Foto sollte eigentlich nur zeigen: Schaut her, liebe Weihnachtsmarktbesucher, die Polizei ist auch in diesem Jahr in der Stadt und zwischen den Buden unterwegs, um für Eure Sicherheit zu sorgen – und das mit personeller Verstärkung der Bundespolizei, von Polizisten aus Luxemburg und Frankreich und Mitarbeitern des Trierer Ordnungsamtes. Doch kaum postete die Polizei das Foto, das Polizisten aus drei Ländern und auch den Trierer Oberbürgermeister vor der Weihnachtspyramide auf dem Hauptmarkt in Trier zeigt, auf der Facebook-Seite der rheinland-pfälzischen Polizei, hagelte es bissige und böse Kommentare.