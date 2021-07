Ködern nach der Katastrophe : Polizei warnt: Rechtsextreme „Kümmerer“ in Hochwassergebieten unterwegs

Foto: dpa/Silas Stein

Trier In den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten bieten angeblich Rechtsextremisten gezielt Hilfe an - auch in der Region?

In einigen rheinland-pfälzischen Katastrophengebieten geben sich Rechtsextremisten offensichtlich als „Kümmerer vor Ort“ aus. „Wir haben die Lage in Bezug darauf genauestens im Blick“, heißt es in einem Internetbeitrag der Koblenzer Polizei.

Polizeiliche Maßnahmen bräuchten allerdings immer eine Rechtsgrundlage. So lange nicht gegen geltendes Recht verstoßen werde, habe die Polizei keine Handhabe. Man werde aber „mit aller Entschiedenheit gegen Menschen einschreiten, die unter dem Anschein von Hilfe die Lage für politische Zwecke missbrauchen“, heißt es in dem Beitrag wörtlich.