Gedenken : Ministerpräsidentin tröstet Eltern der ermordeten Polizisten: „Ganz Deutschland trauert mit Ihnen!“

Kusel Mit bewegenden Worten hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Freitagvormittag den Hinterbliebenen zweier ermordeter Polizisten kondoliert und ihre Unterstützung zugesagt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Freitagvormittag bei einer polizeiinternen Trauerfeier für die beiden ermordeten Polizisten in Kusel den Hinterbliebenen ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Ganz Rheinland-Pfalz trauert um zwei junge Menschen, die mit großer Leidenschaft unser aller Sicherheit zu ihrem Beruf gemacht haben“, sagte die Regierungschefin. Sie wisse, dass Worte nicht vermögen, im tiefen Schmerz um das geliebte Kind, den geliebten Partner, die Freundin, den Kollegen, Trost zu spenden. Die Angehörigen, Freunde und Kollegen stünden mit ihrer Trauer und Verzweiflung nicht allein. „Die Landesregierung, dass ganz Rheinland-Pfalz, ja dass ganz Deutschland mit Ihnen trauert“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.