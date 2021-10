Auslese : Deutschlands bester Rosé

Foto: TV/Roland Morgen

Ich mochte ihn schon immer, den Rosé. Wenn mich mein Mann im Sommer fragt, was ich am liebsten zu gegrilltem Gemüse, Fisch oder Hühnchen trinken will, sage ich oft: Rosé. Er greift dann alternativ lieber zum Riesling, aber was soll’s.

Rosé trinken hat für mich mit Lebensgefühl zu tun. Abends auf der Sommerterrasse mit Freunden sitzen und einen dezent nach Früchten duftenden, kalten, kirschroten Rosé im Glas zu haben, das ist savoir vivre wie der Franzose sagt.

Denselben Geschmack wie ich haben offenbar auch viele andere Menschen. Das Deutsche Weininstitut (DWI) verkündet, dass Roséweine im vergangenen Jahr mittlerweile zwölf Prozent aller Weineinkäufe in Deutschland ausmachten. Im Vergleich zu 2019 entspräche dies einem Plus von jeweils einem Prozentpunkt. Ein kleines, aber feines Wachstum. Das schöne für die deutschen Winzer dabei ist, dass viele Weinfreunde gerne heimische Erzeugnisse trinken: Nahezu jede zweite gekaufte Flasche Rosé,etwa 47 Prozent, stammte 2020 aus regionaler Produktion. Doch welche Rebsorten stecken eigentlich darin? Grundsätzlich kann aus jeder Rotweinsorte Rosé erzeugt werden, am häufigsten werden allerdings Spätburgunder, Dornfelder, Portugieser oder auch südländische Sorten wie Merlot und Cabernet Sauvignon verwendet.