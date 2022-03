Spritpreise : Diesel und Benzin in Luxemburg wieder teurer: Das sind die Preise ab Samstag

Foto: dpa/Sven Hoppe

Luxemburg Autofahrer erleben beim Tanken derzeit eine wahre Achterbahnfahrt – jedenfalls in Luxemburg. Nachdem die Spritpreise in den vergangenen Tagen mehrfach gefallen sind, ziehen sie am Wochenende wieder an.

Vor allem für den Dieselkraftstoff waren die Preise in den vergangenen Tagen in Luxemburg stark gesunken. Zum Wochenende ziehen die Spritpreise aber wieder deutlich an.

13,5 Cent mehr müssen Autofahrer für den Liter Diesel ab Samstag an den Tankstellen im Nachbarland bezahlen. 1,76 Euro kostet er dann.

Auch Benzin wird teurer, allerdings weniger stark. So steigt der Preis für einen Liter Benzin 98 um 1,3 Cent auf 1,75 Euro. Beim Benzin 95 sind es 2,2 Cent mehr. Der Liter kostet dann 1,69 Euro.