Tanken : Benzin und Diesel werden immer teurer: Wie kann ich trotzdem (relativ) günstig tanken?

Berlin Die Preise für Benzin und Diesel steigen weiter. Wir erklären die Gründe für den Preisanstieg und geben Tipps, wann trotzdem noch „Schnäppchen“ gemacht werden können.

Erneut haben die Preise für Benzin und Diesel angezogen. Das ermittelt der ADAC in seiner wöchentlichen Auswertung der Kraftstoffpreise. Der Club verzeichnet für einen Liter Super E10 einen Anstieg von 3,8 Cent im Vergleich zur Vorwoche. Damit werden an den Zapfsäulen im Bundesschnitt 1,647 Euro fällig. Ein Liter Diesel kostet im bundesweiten Mittel 1,526 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 4,8 Cent im Vergleich zur vergangenen Woche.

Preise für Benzin und Diesel steigen: Was sind die Gründe?

Damit sind die Kraftstoffpreise so hoch wie lange nicht. Zum Vergleich: Das Allzeithoch bei Super E10 wurde am 13. September 2012 erreicht. Damals kostete ein Liter 1,709 Euro. Beim Diesel war dies mit 1,554 Euro pro Liter am 26. August 2012 der Fall.