Energie : Spritpreise in Luxemburg steigen zum Osterwochenende

Keine guten Nachrichten für Autofahrer in der Region zum Osterwochenende: Die Kraftstoffpreise in Luxemburg steigen wieder. Hier die Übersicht:

Ab Samstag, 0 Uhr, berichtet das Luxemburger Tageblatt, kostet der Liter Diesel an den Zapfsäulen in Luxemburg 1,768 Cent, das sind 7,4 Cent mehr als am Vortag. Super 95 wird 4,9 Cent teurer und kostet ab Samstag 1,669 Euro. Super 98 kostet mit 1,77 Euro pro Liter 5,1 Cent mehr als am Vortag.

Zumindest was den Diesel betrifft, liegt der Preis in Luxemburg wieder oberhalb der Marke vom Dienstag – also bevor der sogenannte „Solidaritéitspak“ in Kraft trat. Das Hilfspaket der Luxemburger Regierung hatte am Mittwoch den Preis für alle Spritsorten um 7,5 Cent reduziert. Am Dienstag – also vor der amtlichen Absenkung – kostete der Liter Diesel 1,718 Euro. Ohne „Solidaritéitspak“ würde der Liter Diesel ab Samstag 1,843 Euro kosten.