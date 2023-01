Energiekosten : Warum Verbraucher trotz fallender Strom- und Gaspreise deutlich mehr zahlen müssen

Vorerst wird der Strompreis nicht sinken. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Trier Die Handelspreise für Strom und Gas sind in den vergangenen Tagen zum Teil deutlich gefallen. Warum die niedrigen Preise in den Geldbeuteln der Verbraucher wohl nicht ankommen werden.

Viele Strom- und Gaskunden sind irritiert: Die Großhandelspreise für Gas und Strom sind zu Beginn des Jahres zum Teil deutlich gefallen. Doch viele Verbraucher müssen erheblich mehr zahlen. Laut dem Vergleichsportal Verivox verteuert sich Gas in diesem Jahr ohne die ab März geltende Preisbremse im Schnitt um 189 Prozent, Strom um 49 Prozent. Viele Versorger haben ihre Tarife zum Teil deutlich erhöht, einige Kunden müssen doppelt so viel zahlen wie bisher. Nicht ganz so drastisch haben sich Strom und Gas bei den Stadtwerken Trier (SWT) verteuert. Die Preise für die 27.000 Kunden in der Strom-Grundversorgung bei den SWT sind im Oktober um 34 und für die 7000 Kunden in der Gasgrundversorgung um über 50 Prozent gestiegen. Von diesem Januar an müssen auch die rund 50.000 Kunden in den Strom- und die 14.000 Kunden in den Gassondertarifen mehr zahlen.

Gleichzeitig zu den Tariferhöhungen vieler Versorger ist der europäische Gaspreis am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit November 2021 gefallen, mit zeitweise 64,22 Euro je Megawattstunde (MWh). Anfang Dezember hatte der Preis noch zeitweise bei 159 Euro je MWh gelegen. Ein wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis sind die nach wie vor vergleichsweise milden Wintertemperaturen in Europa, die den Verbrauch dämpfen. Dank des zuletzt milden Winters wird in Deutschland weiter Erdgas eingespeichert. Begünstigt wird die Entwicklung auch durch die hohe Verfügbarkeit von Windenergie, sodass weniger Erdgas verstromt werden muss.

Das Wetter, vor allem der Wind, sorgten am letzten Tag des vergangenen Jahres dafür, dass die Handelspreise für Strom sogar ins Negative fielen. Weil deutlich mehr Strom produziert worden ist, als an diesem Tag benötigt wurde. Wegen stürmischen Wetters liefen die rund 30.000 Windräder in Deutschland quasi ohne Unterbrechung. Dadurch sank der Strompreis an der Börse an Silvester auf minus 79 Cent – Erzeuger mussten Geld dafür zahlen, damit sie ihren Strom loswerden konnten. Der überschüssige Strom wurde ins Ausland geliefert. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie und frühere saarländische Umweltministerin, rechnet damit, dass das Phänomen der negativen Strompreise „häufiger mit dem Ausbau von Sonne und Wind auftreten wird“. Im vergangenen Jahr war das in 69 Stunden der Fall, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. 2021 waren es 139 Stunden.

Auch an diesem Donnerstag wurde der meiste in Deutschland produzierte Strom durch Windkraft geliefert.

Und welche Auswirkungen haben nun die gefallenen Handelspreise für die Verbraucher? Gehen die Preise für Strom und Gas wieder runter? Vorerst wohl nicht. Experten gehen zwar davon aus, dass sich die Strompreise im Laufe des Jahres stabilisieren und in Folge womöglich auch sinken werden. Allerdings werden sie wohl nicht das Niveau von 2021 erreichen. Laut Bundesnetzagentur lag der durchschnittliche Großhandelsstrompreis vor zwei Jahren bei rund 97 Euro je Megawattstunde und im vergangenen Jahr bei 235,45 Euro. Und genau das ist auch der Grund, warum die Strom- und Gaspreise für die Endkunden gestiegen sind. In der Regel schließen die Versorger die Verträge für Strom- und Gasbeschaffung langfristig ab. Das bedeutet, kurzfristige Preisschwankungen werden nicht an die Kunden weitergegeben. Ein Sprecher der Trierer Stadtwerke teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Einkaufspreise für Erdgas im Sommer vergangenen Jahres zeitweise um das acht- bis zehnfache über den Preisen vor dem Ukraine-Konflikt gelegen haben. Trotzdem habe man im vergangenen Jahr die Einkaufspreise „nicht vollumfänglich“ an die Kunden weitergegeben. „Wie es mit den Endkundenpreisen in den unterschiedlichen Kundengruppen mittel- bis langfristig weitergeht, hängt von der weiteren Entwicklung der Märkte ab“, so der SWT-Sprecher.

Ob die Großhandelspreise langfristig so niedrig wie in den vergangenen Tagen bleiben werden, hängt wohl auch vom Wetter ab. Bleibt es weiterhin mild, wird weniger geheizt und damit auch weniger Gas verbraucht. Und falls es weiterhin windig bleibt, dann wird der Anteil der erneuerbaren Energie an der Stromproduktion weiterhin hoch bleiben und, wie Simone Peter meint, die Preise dadurch sinken.