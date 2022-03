Verbraucher : Preissteigerung für Öl, Butter und Mehl: Nicht alles hängt nur am Ukraine-Krieg - aber vieles

Butter ist im März deutlich teurer geworden. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Der Krieg in der Ukraine lässt die Preise kräftig steigen. Und das nicht nur für Sprit. Auch Speiseöl, Butter und Mehl ist teurer geworden. Das hat unter anderem mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Gleichzeitig standen die Zeichen bei der Wirtschaft im Land bislang auf Wachstum. Fraglich ob das so bleibt.