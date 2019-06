Gesundheit : Heuschrecken in den Kliniken

Heuschrecken in den Kliniken

Immer mehr private Investoren drängen in das Gesundheitswesen. Was bedeutet das für Patienten? Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier Das Gesundheitswesen ist für private Investoren interessant geworden. Beteiligungsgesellschaften kaufen Krankenhäuser und Pflegeheime.

Seit 2004 dürfen Ärzte und Kliniken sogenannte Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen. In diesen Zentren dürfen mehrere Ärzte verschiedener Fachrichtungen als Angestellte arbeiten. Da die Betreiber dieser mit den Polykliniken der DDR vergleichbaren Einrichtungen eben nur Mediziner oder Krankenhäuser sein dürfen, scheiden Finanzinvestoren als Inhaber solcher MVZ aus. Eigentlich. Laut Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KVBV) kaufen internationale Investoren zunehmend finanziell angeschlagene Kliniken auf. Im Namen dieser Krankenhäuser werden dann etwa in anderen Bundesländern Zahnarzt-MVZ gegründet, die Zahnarzt-Praxen aufkaufen. Sie bilden mehrere Filialen.

So geschehen vor einiger Zeit in Hessen. Ein Investor kaufte eine marode Rheuma-Klinik und gründete ein MVZ. Und zwar in Hamburg. Dort wurde ein Medizinisches Versorgungszentrum für Zahnmedizin gegründet.