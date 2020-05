Gesellschaft : Private Kontakte bleiben weiterhin auf eine Person beschränkt

Trier Verwirrung um Lockerung der Kontaktbeschränkungen: In Rheinland-Pfalz bleibt vorerst alles beim Alten. Man darf weiterhin nur eine fremde Person draußen treffen.

Bätzing-Lichtenthäler wies auf Anfrage von volksfreund.de darauf hin, dass sich das Kabinett in der kommenden Woche mit der Frage der Lockerung der Kontaktbeschränkung beschäftigen werde. Bis der Beschluss in einer Landesverordnung veröffentlicht und damit in Kraft tritt, gelte die bisherige Regelung. Laut der Ministerin wird in der für heute erwarteten sechsten Verordnung hauptsächlich die für kommenden Mittwoch geplante Öffnung der Gastronomie geregelt werden. Die Lockerung des Kontaktverbots soll dann erst in einer weiteren Verordnung geregelt werden. Darin dürfte es dann auch darum gehen, in welchem Rahmen private Feiern möglich sind. Das bedeutet, dass Restaurantbesuche zunächst auch nur unter der Beachtung der Kontaktbeschränkung, also mit maximal einer fremden Person, möglich sein werden.