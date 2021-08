Interview Christine Langenfeld : „Ich habe wirklich Heimatgefühle“

Foto: TV/Rainer Neubert

Trier Im TV-Interview verrät die Bundesverfassungsrichterin, was sie vom Gendern hält und warum sie gerne nach Trier kommt.

Christine Langenfeld zählt zu den bekanntesten deutschen Juristinnen. TV-Redakteur Rolf Seydewitz sprach mit der Bundesverfassungsrichterin über ihre Verbindungen zur Heimat und den Job als Verfassungshüterin und Professorin.

Guten Tag Frau Professorin Langenfeld, wann waren Sie das letzte Mal in Trier?

Zur Person Professorin und Richterin Christine Langenfeld ist seit 2016 Richterin am Bundesverfassungsgericht. Die 58-jährige promovierte Juristin wurde in Luxemburg geboren und ist in Trier aufgewachsen. Die Tochter des ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Carl-Ludwig Wagner studierte in Trier, Mainz und Dijon. Seit dem Jahr 2000 hat die Mutter einer erwachsenen Tochter einen Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Uni Göttingen inne. Sie habilitierte einst über das Thema Integration und kulturelle Identität zugewanderter Minderheiten.

Christine Langenfeld Im Mai. Da habe ich meine Mutter in Ruwer besucht. Meine Tochter war zu der Zeit bei ihrer Großmutter, weil sie für ihre Promotion ein dreimonatiges Praktikum beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gemacht hat.

Wie häufig sind Sie überhaupt noch in der Region?

Langenfeld Wir wohnen seit 14 Jahren in Leipzig. Aber ich bin natürlich sehr regelmäßig beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, und da auch schon mal an den Wochenenden. Und von da aus mache ich gerne mal einen Abstecher nach Trier.

Inwiefern verbinden Sie mit der Gegend, in der Sie aufgewachsen sind, noch Heimatgefühle?

Langenfeld Ich habe wirklich Heimatgefühle. Das ist mir besonders klar geworden anlässlich der Verleihung des Ordens wider den Trierischen Ernst im Januar vergangenen Jahres. Da habe ich mich so zu Hause und vertraut gefühlt. Die Sprache, der Zungenschlag, die gemeinsamen Erinnerungen. Viele Menschen, die mich noch aus der Zeit als Schülerin kannten, waren da. Das ist Heimat. Ich würde an keinem anderen Ort Ähnliches empfinden. Und natürlich empfinde ich auch eine enge Verbundenheit mit Trier, weil meine Mutter dort lebt und mein Vater dort auf dem Friedhof St. Matthias begraben ist.

Inwiefern gibt es Punkte in Trier oder an der Mosel, die Sie noch regelmäßig besuchen?

Langenfeld Ich mag an Trier ganz besonders den Domfreihof mit Dom und Liebfrauenkirche – und das schon seit meiner Teenagerzeit. Der Platz ist so schön, hat eine Größe, Erhabenheit und zugleich Transparenz. Ganz in der Nähe ist mit dem Auguste-Viktoria-Gymnasium ja auch meine alte Schule. Damit verbinde ich noch viele Erinnerungen.

Sie sind Richterin des Bundesverfassungsgerichts und gleichzeitig haben Sie einen Lehrstuhl in Göttingen. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren?

Langenfeld Das einzige Amt, das man neben dem Amt einer Verfassungsrichterin ausüben darf, ist das Amt als Hochschullehrerin. Die Pflichten aus diesem Amt ruhen allerdings während der Richterzeit. Weiter als Hochschullehrerin tätig zu sein, ist sicherlich nicht einfach: Ich habe Doktoranden, im letzten Jahr hat sich sogar ein Schüler von mir habilitiert, also die Voraussetzungen erworben, sich auf eine Professur zu bewerben. Das muss ich zusätzlich schultern und will es auch. Leider kann ich aus Zeitgründen kaum Lehrveranstaltungen anbieten, obwohl ich dies gerne tun würde. Ich bin aber fest entschlossen, demnächst noch einmal ein Seminar zu aktuellen Fragen der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung und ein Doktorandenkolloquium anzubieten. Aber das hängt sehr von den Belastungen am Gericht ab, und die sind zur Zeit sehr hoch.

Die normale Bürgerin bekommt vom Bundesverfassungsgericht in der Regel nur etwas mit, wenn über eine Entscheidung groß und breit in den Medien berichtet wird, etwa vor vier Jahren das NPD-Verbot. Können Sie in zwei, drei Sätzen sagen, was eine Bundesverfassungsrichterin macht?

Langenfeld Die Bundesverfassungsrichterin geht morgens erst mal in ihr Büro und schaut, wie viele Akten eingegangen sind. Das sind bei mir sehr viele, ich habe im Monat zurzeit durchschnittlich 35 bis 45 Verfahren, die bei mir als Berichterstatterin eingehen. Ich schaue mir die Akten mit meinen Mitarbeitern an. Dann bilden wir uns ein erstes Urteil, wie mit diesen Verfahren umzugehen ist. In der Regel werden sie dann auf der Grundlage der von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemachten Vorschläge in der Kammer im Umlaufverfahren entschieden. Ein großer Teil meiner Arbeit ist auch den großen, den sogenannten Senatsverfahren gewidmet, über die man dann auch in der Presse liest. Das sind Verfahren wie das NPD-Verbotsverfahren oder das Verfahren über die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid. Diese Verfahren werden sehr intensiv von den Berichterstattern vorbereitet auf der Grundlage von umfangreichen Ausarbeitungen. Ich sitze also meist einsam und allein an meinem Schreibtisch, denke nach und lese, um dann alle zwei Wochen mit den Kollegen und Kolleginnen im Senat intensiv zu beraten.

Eine Zahl hat mich beeindruckt: Das Bundesverfassungsgericht hatte seit seiner Gründung 1951 bis jetzt etwa eine viertel Million Verfahren zu bearbeiten, die meisten davon Verfassungsbeschwerden. Das klingt eher nach Akkordarbeit, oder?

Langenfeld Ja, ich muss ganz offen sagen: Langsam im Kopf darf man nicht sein. Man muss sich viele Stunden konzentrieren können. Im Durchschnitt entscheidet das Gericht, also die beiden Senate mit jeweils acht Richtern, im Jahr 6000 Verfahren.

... und das sind überwiegend Verfassungsbeschwerden?

Langenfeld Zu 96, 97 Prozent. Die meisten haben keinen Erfolg, werden nicht zur Entscheidung angenommen. Aber die Verfassungsbeschwerde ist ein Instrument für den Bürger, sich direkt an das Gericht zu wenden, wenn er alle sonstigen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Das macht uns zu einem Bürgergericht. Übrigens sind wir auch häufiger mal an den Wochenenden gefragt, wenn es in Eilverfahren etwa darum geht, eine Zwangsvollstreckung auszusetzen. Wir haben unsere Laptops deshalb immer dabei, selbst im Urlaub.

Richterin und Professorin sind beides sehr ernste und seriöse Tätigkeiten. Wird da eigentlich auch mal gelacht?

Langenfeld Ja. Ich lache sowieso gern, das belegt auch meine karnevalistische Vergangenheit. Wir beraten natürlich überaus ernsthaft. Aber es bleibt auch Raum für Heiterkeit. Wir haben wirklich eine sehr gute Beratungskultur im Zweiten Senat, dem ich angehöre.

Daran dürfte auch der ehemalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller seinen Anteil haben ...

Langenfeld Das ist ein heiterer Mensch, der auch sehr gut Witze erzählen kann.

Sie waren früher Büttenrednerin und Gardetänzerin bei der Trierer Karnevalsgesellschaft Wieweler. Ist davon in Ihrem heutigen Leben noch etwas hängen geblieben?

Langenfeld Ich trete heute weder als Büttenrednerin noch als Gardetänzerin auf. Doch als ich im vergangenen Jahr den Orden gegen den Trierischen Ernst bekommen habe, habe ich die Ordensrede überwiegend auf Trierisch gehalten. Da habe ich mich vorher unter anderem durch Bücher von Addi Merten, Cläre Prem und Michel Flesch vorbereitet. Hinterher gab’s für die Ordensrede übrigens stehende Ovationen, das hat mich sehr gefreut.

Was amüsiert Sie, worüber können Sie lachen?

Langenfeld Ich kann ganz gut über mich selbst lachen, auch mal über meinen Mann, wenn er als Hobbykoch mal wieder allzu perfektionistisch ist.

Die von Ihnen in Göttingen geleitete Abteilung für Staatsrecht hat als einen Forschungsschwerpunkt die Gleichbehandlung von Mann und Frau. Was halten Sie von der gegenwärtigen Debatte über die Gender-Sprache?

Langenfeld Offen gesagt bin ich ein Fan des generischen Maskulinums. Ich bin der Meinung, dass wir die Sprache nicht zusätzlich verkomplizieren sollten. Die Intention kann ich zwar nachvollziehen; Sprache muss integrieren, alle ansprechen. Aber Sprache muss verständlich bleiben - mündlich und schriftlich. Ich denke mit etwas Sorgen an Bestrebungen, Gesetzestexte durchgängig zu gendern; weil ich ja als Verfassungsrichterin weiß, wie schwer es manchmal für die Bürger ist, Gesetzestexte zu verstehen.

In Ihrer Habilitationsschrift haben Sie sich mit dem Thema Integration von zugewanderten Minderheiten in Deutschland befasst. Inwiefern ist dies in Deutschland in den vergangenen Jahren gelungen oder eben nicht?

Langenfeld Ich bin mit diesem Thema immer noch sehr verbunden, werde immer wieder zu Vorträgen und Diskussionen eingeladen. Meiner Meinung nach ist die Integration in Deutschland etwa im Vergleich zu Frankreich oder Großbritannien insgesamt ganz gut gelungen. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit das duale Berufsausbildungssystem, das ein Integrationsmotor ist. Aber natürlich gibt es auch Defizite. Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund hinken bei den Bildungsabschlüssen hinterher, obwohl es auch da Fortschritte gibt.

Welche Fehler, die beim Thema Integration in der Vergangenheit vielleicht gemacht worden sind, müssen Ihrer Meinung nach in Zukunft verhindert werden?

Langenfeld Ein Fehler war es, in der Öffentlichkeit so lange nicht anzuerkennen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wir sind seit Jahrzehnten eine Einwanderungsgesellschaft, haben aber bis in die 2000er Jahre von den Gastarbeitern gesprochen, was den Eindruck erweckte, dass diese Menschen zurückgehen würden. Das war natürlich eine völlige Fehleinschätzung. Eine Gesellschaft entwickelt nur eine Integrationskraft, wenn sie sich als eine offene Gesellschaft mit unterschiedlichen Religionen, Sprachen und Hautfarben versteht und als offene Gesellschaft selbst positiv akzeptiert. Die Bevölkerung ist in puncto Zuwanderung übrigens sehr offen, erwartet aber natürlich, dass die Zugewanderten die deutsche Sprache erlernen und sich an die hiesigen Gesetze halten. Das kann ich verstehen.

Ihr Vater war nicht nur Ministerpräsident, sondern auch CDU-Politiker. Sind (oder waren) Sie eigentlich auch politisch aktiv?

Langenfeld Ich war als Studentin in der Mainz-Mombacher CDU aktiv, danach allerdings nicht mehr. Aber ich bin weiter Mitglied in der CDU.

Könnten Sie sich denn für die Zukunft auch noch eine politische Karriere vorstellen?

Langenfeld Ehrlich gesagt nein. Und ich habe ja auch noch sieben Jahre als Verfassungsrichterin vor mir.

Können Sie sich denn eine Rückkehr in die Region Trier vorstellen?

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts bei der Urteilsverkündung im NPD-Verbotsverfahren im Januar 2017. Ganz links im Bild die in Trier aufgewachsene Juristin Christine Langenfeld. Foto: dpa/Uli Deck