Corona : Protest von Impfgegnern: Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Wie überall in Deutschland formiert sich auch in der Region zunehmend Protest von Impfgegnern. Foto dpa Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Trier Wegen der angekündigten Proteste von Impfgegnern und Gegendemonstranten am Samstag in Trier will die Polizei ihre Präsenz in der Innenstadt deutlich erhöhen. Die Mitglieder des Trierer Stadtrates wurden bereits vergangene Woche vor einer Radikalisierung der Impfgegner gewarnt.