Kirche : Protestanten legen Gemeinden zusammen und machen ein Strukturreförmchen

Trier Nicht nur unter den Katholiken in der Region wird derzeit viel über Reformen und größere Einheiten gesprochen. Auch die Protestanten legen einige Gemeinden zusammen. Die Dimension ist allerdings eine andere.

Während die Strukturreform des Bistums Trier nach dem Bremsmanöver aus Rom vorerst auf Eis liegt, haben die regionalen Protestanten zum Jahreswechsel zumindest ein Strukturreförmchen gemacht.

Aus den 687 Kirchengemeinden im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland wurden durch Fusionen am 1. Januar 668 Gemeinden. In der Region Trier ist davon nur der Kirchenkreis Simmern-Trarbach betroffen, wo sich die Kirchengemeinen Büchenbeuren, Gösenroth und Laufersweiler zusammengeschlossen haben.

Mit 33 000 Gläubigen ist Simmern-Trarbach der mitgliederschwächste von insgesamt 37 Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zum Vergleich: Der flächengrößte Kirchenkreis Trier zählt 54 900 Gemeindemitglieder, Essen als der mitgliederstärkste Kirchenkreis im Verbund 136 000 Mitglieder. Die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt sich über Gebiete in den vier Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Hessen und hat über 2,5 Millionen Gemeindemitglieder. In etwa so viele Einwohner hat das sich über Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland erstreckende Bistum Trier. 1,36 Millionen von ihnen sind Katholiken. Tendenz sinkend. Diese Tendenz eint beide Konfessionen. Es gibt immer weniger Gläubige, und damit gehen absehbar auch die Kirchensteuereinnahmen zurück. Das Bistum Trier leidet zudem unter einem erheblichen Priesterschwund.

Um den sich verschlechternden Rahmenbedingungen etwas entgegenzusetzen, hat Bischof Stephan Ackermann eine Strukturreform auf den Weg gebracht. Statt der derzeit noch 887 Kirchengemeinden soll es künftig nur noch 35 sogenannte Pfarreien der Zukunft geben.

Für die ersten 15 XXL-Pfarreien sollte es eigentlich zum 1. Januar losgehen, die übrigen 20 Großpfarreien sollten ein Jahr später folgen. Doch die römische Kleruskongregation hat nach Protesten einiger Priester und Gläubigen die Umsetzung der ehrgeizigen Reform erst einmal auf Eis gelegt. Wie es im Bistum Trier nun weitergeht, ist völlig offen. Bischof Stephan Ackermann hat eine erste Stellungnahme inzwischen Richtung Vatikan abgeschickt. Was drinsteht, will seine Sprecherin Judith Rupp im Moment noch nicht verraten. Im Generalvikariat dürfte die Verantwortlichen derweil darauf hoffen, dass ihre ehrgeizigen Reformpläne in Rom nicht auch auf ein Reförmchen zurechtgestutzt werden.