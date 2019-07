Justiz : Mordversuch aus Mitleid: „Ich war ein Teil von ihr“

Trier Der Prozess gegen den Vater, der seine Tochter töten wollte, geht in die Schlussrunde. Der Staatsanwalt fordert acht Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Heute soll vor dem Trierer Landgericht das Urteil fallen.

Es ist die zentrale Frage des Prozesses, die die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz an diesem Morgen stellt: Warum, wenn die Tochter tatsächlich den Wunsch hatte, nicht mehr weiterzuleben, sei er nicht mit der 35-Jährigen zur Sterbehilfe in die Schweiz oder in die Niederlande gefahren und hat sie stattdessen versucht, mit mehreren Messerstichen zu töten, fragt sie den 63-Jährigen. Ein solcher Schritt wäre doch, so Schmitz, für ihn mit einer geringeren Belastung verbunden gewesen als die Tat, die sich im Oktober in der Wohnung der Tochter in Trier ereignet haben soll.