Kriminalität : Prozess gegen Trierer Amokfahrer: Mindestens 26 Verhandlungstage bis zum Urteil

Foto: dpa/Oliver Dietze

Trier Für das Verfahren gegen den 51-jährigen Tatverdächtigen wird mit großem Andrang gerechnet. Der Zutritt ins Gericht wird daher beschränkt werden. Wie, wird aber noch nicht verraten.

Der Mitte August beginnende Mordprozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier könnte sich zu einem Mammutverfahren entwickeln. Nach einer Mitteilung des Trierer Landgerichts sind für den Prozess zunächst 26 Verhandlungstage angesetzt. Bleibt es dabei, fiele erst Ende Januar nächsten Jahres das Urteil.

Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 durch die Trierer Fußgängerzone waren fünf Menschen getötet worden, darunter ein 45-jähriger Mann und seine neun Wochen alte Tochter. Dutzende weitere Passanten wurden teils schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jährigen Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen, wurde kurz nach der Tat in der Nähe der Porta Nigra festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hat den strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getretenen Mann im April wegen mehrfachen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Der Täter sei wahllos und gezielt auf Passanten zugefahren und habe „möglichst viele Menschen töten oder zumindest verletzen“ wollen, heißt es in der Anklageschrift. In ihr werden allein 291 Zeugen benannt. Von ihnen wird im Prozess aber wohl nur ein Teil aussagen müssen.

Entgegen anders lautender Gerüchte wird der Mordprozess nun doch im großen Sitzungssaal des Landgerichts stattfinden. Kritiker hatten angemerkt, dass dies zu Platzproblemen führen könnte. Bei dem Mordprozess werden neben Gericht, Staatsanwaltschaft, Angeklagtem, Verteidigerin und Gutachtern auch mehrere Opfer und Opfervertreter mit ihren Anwälten erwartet. Zudem dürfte der Prozess auf erhebliches öffentliches Interesse stoßen. Neben einem großen Medienaufgebot werden auch viele Zuschauer erwartet.

Von denen wird vermutlich nur ein Bruchteil in den Gerichtssaal gelassen werden. Wie viele und ob sich die Interessenten zuvor anmelden müssen, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Nachfrage von volksfreund.de beim Landgericht blieb am Freitag ebenso unbeantwortet wie die Frage, warum keine größere Ausweichmöglichkeit für den Prozess in Betracht gezogen wurde. Journalisten müssen sich für den Prozess akkreditieren. Wahrscheinlich wird aber auch diese Zahl kontingentiert.

Aus Justizkreisen war am Freitag zu hören, dass der Sitzungssaal zwar womöglich zu klein sei, aber auch Vorteile habe: Es gebe keine Sicherheitsprobleme, und die für den Prozess benötigte Technik sei vorhanden.

Ob der Angeklagte schon am ersten Prozesstag (Donnerstag, 19. August, 9 Uhr) befragt wird und sich äußern kann, ist noch unklar. Allein für die Formalien zu Prozessbeginn und die Verlesung der 79-seitigen Anklageschrift durch Oberstaatsanwalt Eric Samel dürfte viel Zeit vergehen. Der zweite Verhandlungstag ist dann erst gut zwei Wochen später.

Die Hintergründe des Gewaltverbrechens sind immer noch unklar. Zum Motiv habe der Mann bislang keine nachvollziehbare Erklärung abgegeben, sagte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen bei der Anklageerhebung. Nach Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen leidet der Mann an einer Psychose.