Meinung : Kein kurzer Prozess, aber lebenslange Strafe

Meinung Die zwei Jahre zurückliegende Amokfahrt eines psychisch kranken Mannes durch die Trierer Fußgängerzone war ein in der Geschichte Triers beispielloses Verbrechen. Fünf Menschen starben noch am gleichen Tag, viele weitere leiden immer noch an den körperlichen, psychischen oder anderen Folgen des Gewaltverbrechen; nicht nur direkt Betroffene, sondern auch Hinterbliebene, Angehörige, Freunde, Bekannte.

Gerade vielen dieser Menschen war es in den zurückliegenden zwölf Monaten des Amokprozesses wichtig, dass die Hintergründe, Ursachen und Auswirkungen des Gewaltverbrechens so detailliert aufgezeigt werden, wie dies nur möglich ist. Die Trierer Schwurgerichtskammer hat in diesem Punkt nichts unversucht gelassen.

Es war wichtig und richtig, dass es eben keinen „kurzen Prozess“ gab, wie dies auch nach den Wahrnehmungen der Vorsitzenden Richterin manche Bürger gefordert hatten, sondern die Kammer sich ausreichend Zeit genommen hat, selbst wenn mitunter ein Dutzend Zeugen den gleichen schlimmen Sachverhalt geschildert haben. Für viele Zeugen war die Aussage vor Gericht eine Last, hat alte Wunden neu aufgerissen, für viele aber auch eine Art Befreiung, wie sie selbst sagten, um mit dem schlimmen Erlebnis der Amokfahrt endlich abschließen zu können.