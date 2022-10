Sexuelle Belästigung : Nach sexuellen Übergriffen: Trier-Saarburger wehrt sich vor Gericht gegen Fingerabdrücke und Fotos

Darf die Polizei von einem Mann, der bereits mehrfach wegen sexueller Delikte aufgefallen ist, Fingerabdrücke nehmen? Darum geht es in dem Prozess in Trier. Foto: klaus kimmling (kik), Klaus Kimm

Trier Mit einem ungewöhnlichen Fall befasst sich am Dienstag das Trierer Verwaltungsgericht. Ein Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg wehrt sich dagegen, dass die Polizei ihn fotografieren und seine Fingerabdrücke nehmen will. Was sind die Hintergründe?