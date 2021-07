Kriminalität : Mord an Triererin: Angeklagter will zu Vorwürfen schweigen

Trier Vor dem Trierer Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 32-jährigen Mann aus Äthiopien begonnen. Der Angeklagte soll eine 63-jährige Triererin getötet und ausgeraubt haben. Das hohe Sicherheitsaufgebot im Gericht hat aber mit dem Fall nichts zu tun.

Die Sicherheitsvorkehrungen im Trierer Landgericht sind an diesem Morgen so scharf, als würde in einem Terrorprozess verhandelt und mit einem Anschlag gerechnet. Überall auf den Gängen patroullieren uniformierte Justizbedienstete und Polizisten in schusssicheren Westen, Zivilbeamte sind daran zu erkennen, dass sie einen „Knopf“ im Ohr haben und jeden mit strengem Blick mustern. Und Polizeihunde sieht man im Trierer Justizgebäude auch eher selten. Das Aufgebot an Sicherheitskräften dient weniger dem an diesem Vormittag beginnenden Mordprozess, als einem ebenfalls an diesem Morgen beginnenden Drogenprozess, der mit Clankriminalität in Verbindung gebracht wird, wie zu hören ist.