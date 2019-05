Justiz : Ex-Schulleiter wehrt sich gegen Vorwürfe

Trier Prozessauftakt vor dem Trierer Landgericht gegen ehemaligen Direktor einer Schule in Trier-Saarburg wegen sexuellen Missbrauchs.

Der damalige Sechstklässler, der in einer Jugendhilfeeinrichtung gelebt habe und aus schwierigen familiären Verhältnissen stamme, sei von seinen Mitschülern gemobbt worden. Um „in ruhiger Atmosphäre“ mit ihm über seine Probleme zu reden, habe er ihn in Absprache mit der Einrichtung an Pfingsten 2013 erstmals zu sich in sein Haus, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Kinder lebt, eingeladen. Noch zwei Mal danach sei der Junge zu ihm gekommen, immer freiwillig, wie der Mann sagt. Dabei seien sie auch gemeinsam zum Holzmachen in den Wald gegangen und auch ins Hallenbad. Der Angeklagte bestreitet aber, dass er den Jungen, so wie es in der Anklageschrift steht, angefasst oder sich ihm nackt gezeigt habe. Womöglich habe der Junge, so sagt der 55-Jährige, seine Nähe falsch interpretiert. Er sei auch in der Schule schon nicht immer bei der Wahrheit geblieben.