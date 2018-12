Der Musikverein Lyra Waxweiler beschließt sein Jubiläumsjahr mit einem Nachweihnachts-Konzert.

Ein bewegtes Festjahr liegt hinter dem Musikverein Lyra Waxweiler. Bei verschiedenen Gelegenheiten feierte man die Gründung des Vereins vor 120 Jahren. Mit einem bunten Kommersabend und einem Musikfest erinnerte man im September an die Gründungstage (der TV berichtete), doch damit war das Jubiläums-Jahr noch nicht beschlossen. Quasi zum Höhepunkt geht es nämlich zum Jahresende noch einmal festlich zu.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten gibt der Musikverein am Samstag, 29. Dezember, um 19 Uhr zusammen mit dem Prümtalchor ein nachweihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler.

Das Programm ist abwechslungsreich und soll die gesamte Bandbreite des musikalischen Repertoires zeigen. Gemeinsam führen der Musikverein Lyra und der befreundete Prümtalchor zusammen eingeübte Stücke auf, bringen aber auch einzeln vorgestellte Beiträge zu Gehör. Im Anschluss an das Konzert findet dann ein Empfang im Museum Devonium neben der Pfarrkirche statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Der Musikverein Lyra wurde 1895 zunächst als reiner Männerverein gegründet. In den 1970er Jahren öffnete man sich auch für weibliche Musiker – wohlgemerkt als einer der ersten Musikvereine in der Region.

Die über Jahrzehnte praktizierte Geschlechtertrennung gehört heutzutage aber definitiv der Vergangenheit an. Der Verein wird mittlerweile von Karin Junghölter als Vorsitzende geführt.

Weitere Informationen im Internet unter: www.mvwaxweiler.de/