Alle Vogelzähler sind schon da

Der Naturschutzbund (Nabu) Kylleifel lädt ein zur 14. „Stunde der Gartenvögel.“ Dafür sind in der kommenden Woche zwei Exkursionen am Eichholzmaar vorgesehen. Von Freitag, 11. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, wird die bundesweite, jährliche Aktion wieder ausgerichtet. Jeder kann an einem selbst gewählten Ort eine Stunde lang Vögel und deren Arten zählen und die Ergebnisse an den Nabu schicken, der auf dieser Basis die Entwicklung der Vogelwelt dokumentiert. Außerdem werden zahlreiche Gewinne verlost.