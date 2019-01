(red) Insgesamt 22 000 Euro sind in der Pfarreiengemeinschaft Bleialf bei der Sternsinger-Aktion zusammengekommen. In der Pfarrei Bleialf waren 45 Sternsinger (Foto) unterwegs und brachten den Segen Gottes zu den Menschen.

Dabei sammelten sie in Bleialf 4300 Euro für Kinder in Peru und in der ganzen Welt, wie Gemeindereferent Karl-Heinz Neisius mitteilt. Neisius ist beeindruckt, was die Kinder in der ganzen Pfarreiengemeinschaft geleistet haben. Zu der Gemeinschaft gehören Auw, Roth, Bleialf, Brandscheid, Pronsfeld, Lünebach, Habscheid und Winterspelt.

⇥Foto: Anja Pflipsen