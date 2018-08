später lesen BRANDSCHUTZ 36. Tag der Jugendfeuerwehren Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der 36. Tag der Jugendfeuerwehren (JF) im Landkreis Vulkaneifel mit den Abnahmen der Leistungsabzeichen, der Leistungsspange und dem „Spiel ohne Grenzen“ sowie der Feier zum 20-jährigen Bestehen der JF Stadtkyll findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, in und an der Grundschule Stadtkyll statt.