Unterhaltung Alles von Abba in der Karolingerhalle FOTO: Jan Kocovski / Trierischer Volksfreund FOTO: Jan Kocovski / Trierischer Volksfreund

Zurück in die Siebziger: Abba Gold gastiert am Donnerstag, 18. Januar, in der Karolingerhalle Prüm, mit allen großen Ohrwürmern der schwedischen Band.