Abendwanderung durch das dunkle Hillesheim

Die Tage sind kurz, doch auch in der dunklen Dämmerung lässt es sich gut wandern. Der Eifelverein Prüm lädt dazu ein, Hillesheim bei einer Abendwanderung neu zu entdecken. Los geht es am Samstag, 17. November, um 17 Uhr am Rathausplatz in Prüm.