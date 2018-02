später lesen Schule ADD-Präsident besucht Bleialfer Realschule plus Teilen

Berufliche Orientierung, soziale Kompetenzen, eine Ganztagsschule und zwei Bildungsgänge bietet die Realschule plus in Bleialf den knapp 350 Schülern. Der Präsident der für die Schulaufsicht zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, hat die Realschule plus nun besucht.