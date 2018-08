später lesen Pronsfeld Ältere Katze zugelaufen Teilen

(red) Eine ältere Katze ist am Dienstag, 7. August, in Pronsfeld zugelaufen. Die Katze ist sehr zutraulich und nicht gechipt. Das Fell ist weiß-schildpatt. Eigentumsansprüche können bei der Tierarztpraxis Dahmen in Prüm unter Telefon 06551/95240 geltend gemacht werden.