Alles dreht sich um die Eifel

Der Geschichtsverein Prümer Land lädt zu seinem zweiten „Heimatabend“ am Samstag in Schönecken ein. Drei Künstler aus der Region bieten Kabarett, Musik und Literatur.

(red) Der Geschichtsverein Prümer Land setzt am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Forum im Flecken in Schönecken seine Veranstaltungsreihe „Eifel – Ein Heimatabend“ fort. Barbara Spoo, Hubert vom Venn und Erhard „Seep“ Jakobs sind zu Gast. In der Veranstaltungsreihe „Eifel – Ein Heimatabend“ treten Kulturschaffende unterschiedlicher Richtungen aus der Eifel in ihrem Metier auf, anschließend gibt es jeweils ein unterhaltsames Gespräch über die Eifel und zur Person mit dem jeweiligen Künstler. So wird der in Schönecken aufgewachsene Seep Jakobs aus seinen Werken lesen, Barbara Spoo sorgt mit ihrem Gesang für Unterhaltung, Hubert vom Venn macht Kabarett über die Eifel. So wird die Eifel aus verschiedenen Perspektiven dargestellt.

Der Eintritt ist frei.