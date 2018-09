später lesen FEUERWEHR Alterskameraden treffen sich Teilen

(red) Die Alterskameraden der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Prüm treffen sich am Samstag, 22. September, um 14 Uhr am Gemeindehaus in Büdesheim. Die Wehrführer werden gebeten, die Teilnehmer beim Verbandsgemeindewehrleiter außer Dienst Josef Hahn unter Telefon 06551/3755 anzumelden.