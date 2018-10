später lesen Freizeit Jugendliche sind zur Spielemesse eingeladen Teilen

Twittern

Teilen



Die Kofferraumparty der „Jugendarbeit Arzfeld“ des Caritasverbands Westeifel geht in die nächste Runde. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine ausschweifende Sause auf einem versteckten Parkplatz, sondern um ein Ausflugsprogramm . Ziel am Samstag, 27. Oktober, ist die Spielemesse in Essen.