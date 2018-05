Lauter Sack-Gassen an der Oberen Kyll

In einer Reihe von Dörfern des Oberen Kylltals haben die gelben Müllsäcke über die Pfingsttage an der Straße gelegen. Das sah nicht schön aus, teils wurden die Säcke auch von Tieren auf der Suche nach Nahrung durchwühlt.

Der Grund: Trotz Abholtermins am Samstag in Hallschlag, Ormont, Kerschenbach, Reuth, Scheid und Stadtkyll schickte die Firma Remondis keinen Wagen über die Dörfer. Das brachte viele Bürger in Wallung: „Das war nicht normal, wie viele Leute bei mir angerufen haben“, sagt der Stadtkyller Ortsbürgermeister Harald Schmitz am Dienstag.

„Und es war nicht das erste Mal“, ergänzt Hallschlags Gemeindechef Dirk Weicker. Er hatte, wie alle Bürger, seine Säcke am Samstagmorgen an die Straße gestellt – und später wieder ins Haus geholt. Am Montagabend stellte er sie wieder nach draußen. „Und dann war der Fuchs da“, sagt Weicker.

Bevor nun alle über den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) schimpfen: Der ist für die gelben Säcke nicht zuständig. Das Duale System Deutschland schreibt die Abhol-Aufträge aus, nicht der Zweckverband.

Bei Remondis in Bitburg war zunächst nicht zu erfahren, warum es zu der Panne gekommen war. Gegenüber dem TV hieß es, die Säcke würden im Lauf des Diernstags abgefahren. Auch Harald Schmitz rief dort an – ihm habe man geantwortet, den Abholtermin „nicht auf dem Schirm“ gehabt zu haben, sagt er.

Im Lauf des Tages klappte es dann offenbar: In Kerschenbach, sagte Ortsbürgermeister Walter Schneider, sei alles schon kurz nach acht Uhr weggewesen.

Auch wenn der Zweckverband in Trier in diesem Fall nicht zuständig ist: Die Termine für den Gelben Sack, wie für alle anderen Abfälle, kann man auf dessen Website für jeden Ort nachlesen.

Die Internet-Adresse: www.art-trier.de