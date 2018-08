später lesen Fischereikurs beim Angler-Verband Eifel Anglerverband bietet wieder Fischereikurs Teilen

„Wer angeln will, braucht einen Fischereischein“, schreibt der Anglerverband Eifel und bietet deshalb auch zum Herbst wieder einen Lehrgang beim Mitgliedsverein in Burbach an.Der Kurs beginnt am Freitag, 7. September, um 19 Uhr im Burbacher Litzenhof und bereitet die Teilnehmer auf die staatliche Fischerprüfung vor.

