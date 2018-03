Am Vinzenz-von-Paul-Gymnasium Niederprüm können die Kinder für das Schuljahr 2018/2019 angemeldet werden: und zwar von Montag, 29. Januar, bis Freitag, 2. Februar, und in der Woche darauf von Montag, 5. Februar, bis Mittwoch, 7. Februar. Uhrzeiten: an allen genannten Tagen von 14 bis 18 Uhr.