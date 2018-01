Nach den Warnstreiks für mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten in der Metall- und Elektroindustrie greift der aktuelle Tarifstreit auch auf andere Industriezweige über:

Am Freitag waren zwischen 13 und 15 Uhr auch die Beschäftigten des Prüm Türenwerks in Weinsheim dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, wie bereits die Metaller bei Ergocast in Jünkerath und beim Stihl-Werk in Weinsheim (der TV berichtete). In der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie verlangen die Arbeiter mehr Lohn und eine deutliche Erhöhung der Ausbildungsvergütung.